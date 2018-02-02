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Климкин заявил, что Volkswagen и Adidas поплатятся за работу в Крыму

Пятница, 02 февраля 2018, 12:42
Версия для печати Комментарии

Украина рассматривает меры против немецких компаний Volkswagen и Adidas, которые вопреки санкциям работают в оккупированном Крыму.

Об этом в интервью Rheinische Post рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Каждая попытка обойти в тот или иной способ санкции, введенные в связи с аннексией Крыма, должна наказываться по закону", - отметил Климкин.

По его словам, Украина сейчас находится в процессе поиска соответствующих юридических механизмов.

"В нашем распоряжении есть широкий спектр механизмов, которые мы можем использовать. Мы находимся в процессе поиска сбалансированного решения. Однако я пока не могу раскрыть детали, поскольку здесь требуется определенная конфиденциальность", - подчеркнул Климкин.

Напомним, главное управление СБУ в Автономной Республике Крым проводит расследование в рамках уголовного дела о возможной работе немецких компаний Adidas, Puma и DHL Express на полуострове.

В начале января Климкин заявил, что Украина не оставит без реакции деятельность на территории оккупированного Крыма немецких компаний Volkswagen и Adidas.

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