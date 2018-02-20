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Вятрович: В Польше за три года осквернили 15 украинских мест памяти

Вторник, 20 февраля 2018, 08:43
Версия для печати Комментарии

В Польше в течение 2014-2017 годов произошли 15 актов вандализма на украинских местах памяти, в том числе - на могилах.

Об этом сообщил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович на своей странице в Facebook.

"Их исполнителями были сначала неизвестные вандалы, затем ответственность за часть уничтожений взяли на себя некоторые общественные объединения. Несмотря на это, правоохранительные органы Польши не обнаружили виновников, памятников не восстановили, власти не осудили вандализм", - отметил Вятрович

По его словам, в 2017 году произошло четыре акта осквернения польских памятников в Украине. Всех их осудили как представители власти, так и общественно-политические силы - включая националистические.

"В итоге все четыре места (в том числе нелегализованные) восстановлены усилиями украинской стороны", - подчеркнул он.

"Поэтому на переговорах о легализации памятников украинская сторона выдвигает требование симметричного восстановления украинских памятников. Этого не происходит", - отметил Вятрович.

Напомним, недавно президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украине и Польше нужно делать все возможное, чтобы убрать из повестки дня чувствительные исторические вопросы.

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