Правительство Франции готовится принять жесткие правила предоставления убежища

Правительство Эммануэля Макрона в среду предложит усилить иммиграционные законы Франции и правила предоставления убежища на фоне резкой критики со стороны правозащитных групп и в рядах партии Макрона.
Об этом сообщает Reuters.
Законопроект удваивает до 90 дней период задержания нелегальных мигрантов и сокращает сроки подачи ходатайства о предоставлении убежища. За нелегальное пересечение границы будут наказывать годом тюрьмы и штрафами.
Правительство заявляет, что хочет быть решительным и справедливым в вопросах эмиграции, поэтому законопроект также облегчит получение убежища для несовершеннолетних и вдвое сократит время, необходимое для обработки государственными органами запросов о предоставлении убежища.
Изменения иммиграционного законодательства вызвали критику в партии Макрона и среди правозащитных организаций.
Известный левый журнал l'Obs в январе опубликовал черно-белое изображение лица Макрона, завернутое в колючую проволоку, со словами: "Добро пожаловать в страну прав человека".
Этот законопроект отражает упадок прав беженцев и мигрантов во Франции, заявил Жан-Клод Мас из благотворительной организации Cimade, которая помогает мигрантам и искателям убежища.
В то же время последние опросы показывают: 63% французских избирателей считают, что во Франции слишком много иммигрантов.
Количество людей, которые подали прошение о предоставлении убежища во Франции, достигло рекордной отметки в 2017 году, и составляет более 100 000 человек.