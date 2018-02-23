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Турция осудила решение Нидерландов признать геноцид армян

Пятница, 23 февраля 2018, 08:59
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Турция решительно осудила решение нижней палаты парламента Нидерландов признать геноцидом массовое убийство армян во времена Османской империи.

Об этом говорится в заявлении турецкого МИД, сообщает Hurriyet Daily News.

"Мы решительно осуждаем решение Палаты представителей Нидерландов сегодня (22 февраля. - Ред.) признать события 1915 года "геноцидом", - говорится в заявлении МИД Турции.

Описывая решение нидерландского парламента как "необоснованное", министерство заявило, что решение не имеет места ни в истории, ни в правосудии. "Поэтому оно не имеет юридического обязательства или силы", - добавили в министерстве.

Позиция Турции относительно событий 1915 года заключается в том, что гибель армян в восточной Анатолии в 1915 году произошла после того, как некоторые из них присоединились к русским, которые осуществляли вторжения, и восстали против османских сил.

Анкара не признает эти события геноцидом, но признает, что в ходе Первой мировой войны были жертвы с обеих сторон.

По оценкам историков, около 1 млн армян были убиты турками, что было определено многими учеными как первый геноцид ХХ века.

В четверг нижняя палата парламента Нидерландов проголосовала за признание геноцидом массовое убийство армян во времена Османской империи. Голосование, вероятно, еще больше увеличит дипломатическую напряженность между Нидерландами и Турцией.

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