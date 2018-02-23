США ввели дополнительные жесткие санкции против КНДР

Пятница, 23 февраля 2018, 18:13

Соединенные Штаты расширили санкции против КНДР, внеся в перечень компании и корабли, которые помогают Пхеньяну обходить санкции ООН.

Санкционный перечень опубликован на сайте Минфина США.

В список включили 27 компаний, 28 кораблей и одно физическое лицо (гражданин Китая).

В списке фигурируют как северокорейские компании, так и компании из Китая, Панамы, Тайваня, Сингапура.

Как объяснили позже в Минфине США, санкции охватывают практически весь торговый флот Северной Кореи.

Российские компании или судна под российским флагом в санационного перечень не вошли.

"Сегодня я объявляю о введении крупнейшего пакета санкций против северокорейского режима", - цитирует президента США Дональда Трампа The New York Times.

Ранее сообщалось, что усиление санкций может поставить под угрозу последнюю разрядку в отношениях между двумя Кореями, на фоне их подготовки для создания надлежащих условий для проведения встречи на высшем уровне между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.