Голосование Совбеза ООН по Сирии вновь отложили из-за России

Суббота, 24 февраля 2018, 10:14

Голосование Совета безопасности ООН о немедленном установлении перемирия в Сирии отложили из-за провала переговоров по тексту соответствующей резолюции с Россией.

Об этом сообщает BBC.

Голосование за резолюцию, которая требует установить 30-дневное перемирие в Восточной Гуте, перенесли на полдень субботы (19.00 по Киеву).

Голосование уже не раз переносилось именно из-за позиции России. Западные дипломаты обвиняют РФ, ключевого союзника сирийского режима, в том, что та пытается выиграть время для решающего удара войск Асада по контролируемой повстанцами Восточной Гуте.

Между тем наблюдатели сообщают, что на этой неделе в Восточной Гуте погибли более 460 человек.

США, Великобритания и Франция призвали принять резолюцию без промедления, что позволило бы поставки гуманитарной помощи в пораженные районы Сирии. Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой правительства Сирии и ее союзников, России и Ирана: "То, что эти три страны сделали людям в течение последнего короткого периода времени является позором".

Представитель Франции в ООН Франсуа Деллатре заявил, что сирийская трагедия может стать началом конца ООН как таковой.

Проект резолюции, инициированной Кувейтом и Швецией, призывает к общему перемирию, которое должно вступить в силу через 72 часа после принятия резолюции.

Накануне лидеры Франции и Германии написали президенту РФ Владимиру Путину, чтобы попросить о поддержке призыва Совбеза ООН к немедленному установлению перемирия в Сирии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова согласовать резолюцию Совета безопасности ООН по гуманитарной паузы в сирийской восточной Гуте, но нужны гарантии всех игроков о готовности соблюдать перемирие.