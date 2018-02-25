Меркель и Макрон призвали Путина повлиять на ситуацию в Восточной Гуте

Воскресенье, 25 февраля 2018, 16:08

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Маркон призвали президента РФ Владимира Путина осуществить максимальное давление на сирийский режим, чтобы добиться немедленного прекращения огня в Восточной Гуте.

Об этом говорится в сообщении на сайте немецкого правительства, обнародованном по итогам телефонного разговора Меркель, Макрона и Путина.

Трое лидеров приветствовали единогласное одобрение резолюции Совета Безопасности ООН в субботу вечером, которая призывает к 30-дневному прекращению огня для всех сторон в Сирии.

Меркель и Макрон отметили, что сейчас важно немедленно и полностью выполнить резолюцию ООН, призвав РФ повлиять на ситуацию.

"Россия должна использовать свое влияние на сирийский режим для достижения немедленного прекращения огня", - заявили Меркель и Макрон.

Режим тишины должен стать основой для продвижения политического решения в Женеве в рамках Женевского мирного процесса под руководством ООН. Канцлер Германии и президент Франции подчеркнули, что обе страны готовы к сотрудничеству с Россией и другими международными партнерами для достижения этой цели.

В пятницу лидеры Франции и Германии написали президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой поддержать призыв Совбеза ООН к немедленному установлению перемирия в Сирии.

В результате бомбардировки силами режима Башара Асада сирийской Восточной Гуты в течение семи дней погибли более 500 гражданских. Россия поддерживает режив Асада в сирийской войне.