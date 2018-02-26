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В парламентах Украины и Польши предложили шаги для выхода из кризиса в отношениях

Понедельник, 26 февраля 2018, 10:38
Версия для печати Комментарии

Заместитель председателя комитета по иностранным делам Верховной рады Борис Тарасюк и лидер оппозиции польского Сената Богдан Клих выступили с совместным заявлением, в котором обозначили шаги для выхода из кризиса отношений между странами.

Заявление размещена в понедельник, 26 февраля, на сайте украинского парламента.

Политики подчеркивают важность сохранения памяти о прошлом.

"О прошлом следует помнить, жертвам конфликтов и преступлений причитается память, уважение и достойное захоронение. И это основная обязанность представителей власти наших стран", - говорится в заявлении.

Будущие отношения с памятью о прошлом следует строить на принципе "Прощаем и просим прощения".

"Мы должны формировать взаимные отношения на принципе: "Прощаем и просим прощения". Так, как нас к этому поощрял Иоанн Павел II и как в прошлом делали наши церкви, президенты, правительства и парламенты", - отмечают политики.

В контексте принятия закона об Институте национальной памяти важно сохранять абсолютную свободу научной деятельности и высказываний на историческую тематику.

"Исследование и высказывания на тему истории должны иметь абсолютную свободу, никто не должен быть наказан за выражение собственных взглядов, если в них не высказываются призывы к насилию и вражде", - говорится в заявлении.

"История Польши и Украины учит, что на взаимной вражде выигрывает только Россия. И что собственно сегодня актуальным остается лозунг о том, что без свободной Польше нет Украины, так же, как без независимой Украины нет безопасной Польши. Целью агрессивных действий России является не только Украина, но также Польша, весь Европейский Союз и НАТО", - отмечают парламентарии.

Напомним, вице-премьер Украины Павел Розенко 16 февраля находился с визитом в Варшаве, где провел переговоры со своим польским коллегой Петром Глиньским относительно скандального закона об Институте национальной памяти.

17 февраля в Польше заявили, что "глубоко разочарованы" результатами переговоров между украинским и польским вице-премьерами, поскольку Киев до сих пор не принял решение по вопросу отмены моратория на эксгумацию польских захоронений в Украине.

В МИД Украины считают необоснованным заявление о "глубоком разочаровании".

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что странам надо делать все возможное, чтобы убрать из повестки дня чувствительные исторические вопросы.

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