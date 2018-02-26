Экс-премьер Польши: Бандера не ответственен за Волынскую трагедию

Понедельник, 26 февраля 2018, 12:54

Бывший премьер-министр Польши Ян Ольшевский считает, что поляки ошибочно обвиняют Степана Бандеру в трагедии на Волыни.

Об этом он заявил в беседе с Super Express.

"Несомненно, для поляков он малоприятная личность, его заявления на тему Польши были очень недружественными. Но я хотел бы подчеркнуть и серьезно подумать - этот человек не имел с Волынским преступлением ничего общего", - сказал Ольшевский.

По его словам, Волынская трагедия произошла тогда, когда Бандера был в заключении у немцев.

"Думаю, даже если это возмутит многих людей, если бы Бандера мог тогда принять решение, то, наверное, преступления на Волыни не произошло бы.

Он был мыслящим политиком. Он знал, что после Сталинграда и поражения немцев исход войны предрешен, а акт геноцида против польского населения мог служить только одной стороне - советской. И это, безусловно, навредило бы польскому делу, как и украинскому", - отметил бывший премьер Польши.

Вместе с тем Ольшевский заявил, что Бандера ответственен за покушение на руководителя польского МВД, полковника Бронислава Перацкого, за что он был приговорен к смертной казни.

Ольшевский добавил, что Волынскую трагедию надо связывать с именем Романа Шухевича. "Однако есть потребность в углубленных исследованиях этой темы. Также и о роли СССР в этом преступлении", - заявил он.

Ян Ольшевский был во главе польского правительства с 23 декабря 1991 по 5 июня 1992 года.