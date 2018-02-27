Посла Украины в Венгрии вызывают в МИД из-за поджога организации венгров в Ужгороде

Вторник, 27 февраля 2018, 10:18

Посла Украины в Венгрии Любовь Непоп вызывают в венгерский МИД в связи со вторым за месяц поджогом организации венгров в Ужгороде.

Об этом сообщается на сайте венгерского правительства.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что обсудил инцидент с одним из лидеров венгров Закарпатья Ласло Брензовичем. Он также вызвал на разговор в МИД украинского посла в Будапеште Любовь Непоп.

По словам Сийярто, в Украине происходит процесс "роста экстремистских идей".

"Это видно из законов, принятых Верховной радой Украины, которые серьезно ограничивают права меньшинств. Выглядит так, что они запугивают членов венгерского национального меньшинства Закарпатья", - сказал Сийярто.

Сийярто отметил, если Украина серьезно относится к своим намерениям присоединиться к ЕС и НАТО, она "должна уметь контролировать экстремистов".

Венгерский министр также сообщил, что во вторник встречается с верховным комиссаром ОБСЕ по правам человека. Сийярто раз заявил, что наблюдательной миссии ОБСЕ следует работать не только на Востоке Украины, но и на Закарпатье.

Напомним, в Ужгороде в ночь на вторник произошел пожар в здании областного офиса организации закарпатских венгров КМКС.

Выгорело около 25 кв. м помещения, а пожару предшествовал взрыв у здания КМКС. Вероятно, это опять был "коктейль Молотова", брошенный в окно. Никто не пострадал.

Напомним, это уже вторая попытка поджога офиса КМКС в Ужгороде. 4 февраля злоумышленники тоже бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания.

Позже глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что попытку поджога совершили двое граждан Польши, члены праворадикальной организации "Фаланга".