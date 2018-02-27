Найти
АКТУАЛЬНО

Еврокомиссия в среду обсудит новую макрофинансовую помощь Украине – журналист

ЕСПЧ: Украина должна выплатить компенсацию девушке, жарившей яичницу на "вечном огне"

Посла Украины в Венгрии вызывают в МИД из-за поджога организации венгров в Ужгороде

США выделили $40 млн для борьбы с российской пропагандой

В Ужгороде второй раз за месяц подожгли офис союза венгров

Экс-министр обороны Австрии оказался под следствием из-за покупки истребителей

В небе над Германией загорелся один из крупнейших транспортных самолетов Airbus Beluga






Посла Украины в Венгрии вызывают в МИД из-за поджога организации венгров в Ужгороде

Вторник, 27 февраля 2018, 10:18
Версия для печати Комментарии

Посла Украины в Венгрии Любовь Непоп вызывают в венгерский МИД в связи со вторым за месяц поджогом организации венгров в Ужгороде.

Об этом сообщается на сайте венгерского правительства.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что обсудил инцидент с одним из лидеров венгров Закарпатья Ласло Брензовичем. Он также вызвал на разговор в МИД украинского посла в Будапеште Любовь Непоп.

По словам Сийярто, в Украине происходит процесс "роста экстремистских идей".

"Это видно из законов, принятых Верховной радой Украины, которые серьезно ограничивают права меньшинств. Выглядит так, что они запугивают членов венгерского национального меньшинства Закарпатья", - сказал Сийярто.

Сийярто отметил, если Украина серьезно относится к своим намерениям присоединиться к ЕС и НАТО, она "должна уметь контролировать экстремистов".

Венгерский министр также сообщил, что во вторник встречается с верховным комиссаром ОБСЕ по правам человека. Сийярто раз заявил, что наблюдательной миссии ОБСЕ следует работать не только на Востоке Украины, но и на Закарпатье.

Напомним, в Ужгороде в ночь на вторник произошел пожар в здании областного офиса организации закарпатских венгров КМКС.

Выгорело около 25 кв. м помещения, а пожару предшествовал взрыв у здания КМКС. Вероятно, это опять был "коктейль Молотова", брошенный в окно. Никто не пострадал.

Напомним, это уже вторая попытка поджога офиса КМКС в Ужгороде. 4 февраля злоумышленники тоже бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания.

Позже глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что попытку поджога совершили двое граждан Польши, члены праворадикальной организации "Фаланга".

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:48
В Греции министр экономики подал в отставку на фоне скандала с его женой
12:47
фото
Коринфский канал в Греции закрыли для кораблей из-за оползня
12:25
Британия назвала условие, при котором присоединится к авиаударам США в Сирии
12:25
фото
Община в Германии решила сохранить скандальный "колокол Гитлера"
12:20
Послы G7 призвали Раду срочно избрать главу НБУ
12:05
Еврокомиссия в среду обсудит новую макрофинансовую помощь Украине – журналист
11:47
Юнкер о 2025 годе для Балкан: это не обещание о вступлении, а стимул к действиям
11:43
Турция не выдаст Чехии двух задержанных в обмен на лидера сирийских курдов
11:14
ЕСПЧ: Украина должна выплатить компенсацию девушке, жарившей яичницу на "вечном огне"
11:06
МИД о поджоге в Ужгороде: нацменьшинства используют для разжигания вражды
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Сидоренко, Европейская правда, Страсбург–Киев

Слабое место сверхважной реформы: что в Совете Европы рекомендуют добавить к децентрализации

Мы отстаем от всего континента. Закон "О службе в органах местного самоуправления" серьезно устарел, а новый – ветирован президентом. Система обучения устарела еще больше. На нашем уровне – разве что Молдова, где тоже сохраняется советская система...

Любовь Акуленко, Светлана Майструк, для Европейской правды

Топ-6 евроинтеграционных задач для Рады: проблемные места в выполнении Соглашения

Многие важные евроинтеграционные законопроекты годами лежат в Верховной раде. В результате по состоянию на конец 2017 года Украина даже на четверть не выполнила своих обязательств. Этот год для Рады должен стать предвыборным. Увидим ли мы рывок перед финишем? (укр.)


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  