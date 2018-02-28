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Канцлер Австрии – за снятие некоторых санкций с РФ в случае прогресса "Минска"

Среда, 28 февраля 2018, 09:40
Версия для печати Комментарии

Канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал поэтапное снятие санкций с России в случае прогресса в выполнении Минских договоренностей.

Об этом Курц заявил в интервью "Интерфаксу" накануне визита в Москву, где он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Несмотря на то, что мы поддерживаем санкции ЕС в отношении России, мы хотим оказать помощь в поиске мирного решения кризиса в Украине и вокруг нее посредством выполнения Минских соглашений", - заявил Себастьян Курц.

В связи с этим, по его словам, необходимо создать положительные стимулы, как предлагал бывший глава МИД Германии Франк Вальтер Штайнмайер. Как известно, Штайнмайер выступал за постепенную отмену санкций против России в случае достижения существенного прогресса в исполнение Минских соглашений.

"Если мы увидим существенный прогресс в выполнении Минских договоренностей, то рассмотрим возможность снятия некоторых санкций ЕС", - заявил Себастьян Курц.

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