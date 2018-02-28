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Полиция Словакии уже задержала одного человека в связи с убийством журналиста

Среда, 28 февраля 2018, 20:34
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Полиция Словакии уже задержала одного человека в связи с убийством журналиста Яна Куцяк и его девушки.

Об этом сообщил глава словацкой полиции Тибор Гашпар, передает Aktuality.sk.

Во время пресс-конференции Гашпар заявил, что у полиции есть горячий след в расследовании убийства журналиста.

"В ночные часы вокруг деревни Велька Мача правоохранительные органы проводили мероприятия по обеспечению безопасности", - сказал Гашпар. Тогда работа сотрудников полиции была связана с информацией относительно другого преступления.

По его словам, полиция располагает информацией о том, что якобы в пятницу два человека, которые уже давно подозреваются в совершении преступлений, связанных с наркотиками, говорили о том, что необходимо взять оружие и ехать в село Велька Мача. Как известно, именно в этом населенном пункте было убито журналиста и его девушку.

Гашпар сообщил, что полиция провела рейды, в ходе которых были изъяты боеприпасы и оружие. Один подозреваемый был задержан.

По его словам, пока неясно, есть ли прямая связь с убийством, но полиция идет по этому следу.

Напомним, 26 февраля в Словакии застрелили журналиста-расследователя Яна Куцяка и его девушку. Наиболее вероятным мотивом убийцы правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста.

Правительство Словакии предложило миллион евро за информацию, которая поможет в расследовании убийства журналиста.

Коллега Куцяка рассказала, что он расследовал случаи мошенничества с деньгами европейских фондов и возможную причастность к этому итальянского мафиозного клана "Ндрангета".

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