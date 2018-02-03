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Стрельба по мигрантам в Италии: злоумышленником оказался местный житель

Суббота, 03 февраля 2018, 15:06
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По мигрантам в итальянском городке Мачерата стрелял 28-летний местный житель Лука Траини.

Об этом сообщает итальянское издание Corriere.it.

Как известно, полиция задержала злоумышленника возле военного мемориала.

Вибритый налысо 28-летний мужчина кричал "Да здравствует Италия!" и сделал римское приветствие (которое схоже с нацистским приветствием) во время задержания.

Он также имел завязанный на шее триколор.

 
 Фото с сайта Ansa

По данным издания, мотивом нападения может быть месть нигерийской общине. Сообщается, что недавно в городке было убито итальянку, а среди подозреваемых есть гражданин Нигерии.

Напомним, 3 февраля в центре итальянского городка Мачерата мужчина открыл огонь по прохожим, ранив по меньшей мере четырех мигрантов из Африки.

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