Стрельба по мигрантам в Италии: злоумышленником оказался местный житель

По мигрантам в итальянском городке Мачерата стрелял 28-летний местный житель Лука Траини.
Об этом сообщает итальянское издание Corriere.it.
Как известно, полиция задержала злоумышленника возле военного мемориала.
Вибритый налысо 28-летний мужчина кричал "Да здравствует Италия!" и сделал римское приветствие (которое схоже с нацистским приветствием) во время задержания.
Он также имел завязанный на шее триколор.
|Фото с сайта Ansa
По данным издания, мотивом нападения может быть месть нигерийской общине. Сообщается, что недавно в городке было убито итальянку, а среди подозреваемых есть гражданин Нигерии.
Напомним, 3 февраля в центре итальянского городка Мачерата мужчина открыл огонь по прохожим, ранив по меньшей мере четырех мигрантов из Африки.