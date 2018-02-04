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Черногория отправляет военных для миссии НАТО в Косово, Сербия - недовольна

Воскресенье, 04 февраля 2018, 14:24
Версия для печати Комментарии

Черногория отправит своих военных в Косово в рамках миротворческой миссии НАТО KFOR, которая поддерживает мир в Косово после окончания войны 1999 года в бывшей сербской провинции.

Об этом сообщает Balkan Insight.

Совет национальной безопасности Черногории утвердил решение отправить двух военнослужащих для участия в KFOR.

Совет в составе премьер-министра, президента и спикера парламента заявил, что официальное предложение будет направлено в парламент, который по закону имеет окончательное слово относительно развертывания войск за рубежом.

"Один офицер будет размещен в командовании KFOR в Приштине, а другой - в региональном штабе миссии в Скопье, Македония", - говорится в сообщении Совета.

Черногория, которая в прошлом году стала членом НАТО, участвовала в нескольких международных миссиях, включая операции под руководством Альянса в Афганистане, но никогда не отправляла военные подразделения в Косово из-за сложной политической ситуации.

Около трети жителей Черногории являются этническими сербами и все еще решительно выступают против независимости Косово, которую Черногория признала в 2008 году.

Министр обороны Сербии Александар Вулин заявил, что Черногория должна воздерживаться от отправки фицеров для миссии НАТО без предварительного согласования с Сербией, сообщает РТС.

Он отметил, что подобный шаг со стороны Черногории не будет способствовать диалогу, "не будет способствовать стабилизации в нашем регионе, и, конечно, не будет способствовать улучшению отношений с Сербией".

"Я бы очень хотел попросить черногорское государство и черногорское Министерство обороны пересмотреть решение и не отправлять войска в Косово и Метохию", - сказал Вулин.

До сих пор единственной бывшей югославской республикой, которая направила солдат для миссии KFOR, была Хорватия.

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