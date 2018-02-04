Габриэль о польском законе: ответственность за Холокст лежит на немцах

Воскресенье, 04 февраля 2018, 15:16

Ответственность за концлагеря и массовое уничтожение евреев в Европе во время Второй мировой войны лежит на немцах.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Германии Зигмар Габриэль по поводу противоречивых изменений в польском законе об Институте национальной памяти.

"Нет ни малейшего сомнения в том, кто несет ответственность за лагеря смерти, управления ими и убийство миллионов европейских евреев, а именно - немцы. Организованное массовое убийство было совершено нашей страной и никем другим. Отдельные коллаборационисты не меняют этого", - говорится в заявлении.

Габриэль подчеркнул, что Польша может полагаться на то, что в Германии будут решительно осуждать и отклонять любые попытки фальсифицировать историю, в том числе это касается термина "польские концлагеря".

"Широкое переосмысление собственной истории и нашей ответственности - это вечное моральное обязательство для нас, немцев, учитывая преступления, совершенные немцами и Германией в том числе в Польше", - говорится в заявлении.

Как известно, принятый недавно в Польше закон вводит криминальную ответственность за заявления относительно вины поляков или польского государства в Холокосте, а также за выражение "польские лагеря смерти".

Израиль выступил категорически против принятия Сенатом Польши законопроекта об Институте национальной памяти.

Государственный департамент США призвал Польшу пересмотреть законопроект, отметив, что он может иметь последствия для отношений Варшавы с Соединенными Штатами и Израилем.