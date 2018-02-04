В Германии в день продолжат коалиционные переговоры - СМИ

Воскресенье, 04 февраля 2018, 16:49

Переговоры о формировании коалиционного правительства в Германии не завершатся 4 февраля, как было запланировано изначально.

Об этом сообщает немецкое издание Focus со ссылкой на информацию из партийных кругов.

Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) канцлера ФРГ Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия Германии продлят консультации до 5 февраля.

Переговоры, как ожидается, продлятся в воскресенье до поздней ночи и продолжатся в понедельник.

По информации Spiegel, между сторонами по-прежнему существуют разногласия в области здравоохранения и создания временных рабочих мест для безработных.

Пока неизвестно, удастся ли сторонам завершить 5 февраля работу над созданием коалиционного договора.