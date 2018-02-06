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Госдеп США: РФ прикрывает использование химоружия режимом Асада в Сирии

Вторник, 06 февраля 2018, 08:48
Версия для печати Комментарии

В Госдепартаменте США заявили, что прикрывая сирийский режим, Россия не выполняет свои обязательства по предотвращению применения химического оружия в Сирии.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

"Госсекретарь отметил в прошлом месяце в Париже, что Россия в конечном итоге несет ответственность за жертвы в Восточной Гуте и за множество других жертв химического оружия в Сирии с того времени, как Россия присоединилась к военным действиям.

Защищая сирийский режим от ответственности, Россия не выполняет свои обязательства. Применение химического оружия всеми сторонами в Сирии следует однозначно прекратить", - говорится в заявлении Госдепа.

Напомним, девять человек попали в больницу с проблемами дыхания после атаки на сирийский город Саракиб, во время которой была сброшена бочковая бомба, которая, вероятно, содержала хлор.

Накануне в результате воздушных ударов в сирийском районе Гута вблизи Дамаска погибли 23 человека.

Россия активизировала авиаудары в Идлибе после того, как 3 февраля здесь был сбит российский самолет Су-25.

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