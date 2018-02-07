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В МИД заявили о согласовании с Венгрией путей урегулирования языкового вопроса

Среда, 07 февраля 2018, 20:48
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В Министерстве иностранных дел сообщили о согласовании ключевых вопросов с представителями Венгрии, в том числе и путей урегулирования языкового вопроса.

Об этом в своем Твиттере написал заместитель главы МИД Украины Василий Боднар по результатам визита в Закарпатскую область.

"С осторожным оптимизмом можно сказать, что длительные переговоры с венгерской стороной завершились согласованием ключевых позиций: о путях урегулирования" языкового вопроса ", начале совместного пограничного контроля, развития пограничной инфраструктуры. Шаг за шагом к нормальности "- написал он.

В частности, как сообщает Укринформ, правительство Украины проведет консультации с представителями венгерской общины Закарпатья по реализации нового закона об образовании.

Так, на 14 февраля запланированы консультации представителей Министерства образования Украины и венгерского национального меньшинства.

Напомним, 11 декабря 2017 Венецианская комиссия опубликовала решение о языковых положениях закона Украины "Об образовании".

Документ содержит ряд рекомендаций для Украины, но одновременно - считает, что права венгроязычного меньшинства и других меньшинств стран-членов ЕС могут быть соблюдены без внесения изменений в седьмую статью закона, то есть ту, которой устанавливается язык обучения.

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