Нидерланды передали в Суд ЕС дело о правах британцев после Brexit

Четверг, 08 февраля 2018, 07:57

Суд в Амстердаме уполномочил Суд ЕС рассмотреть иск о правах граждан Великобритании после Brexit.

Об этом сообщает BBC.

Суд ЕС должен вынести решение относительно того, имеют ли британцы право на гражданство ЕС после выхода страны из блока.

Сообщается, что дело возбудили пять британских граждан, проживающих в Нидерландах.

Среди них - Стефан Хейтон, директор американской фирмы, который проживает в Нидерландах в течение последних 24 лет.

Стефан Хейтон и его семья (фото с сайта BBC)

Хейтон, который в восторге от решения нидерландского суда, заявил, что это лишь "первый шаг к ясности о том, что будет означать Brexit для тех, кто имеет гражданство ЕС".

После решения суда британцам, например, может гарантироваться такое право как свобода передвижения после выхода Британии из ЕС.

Как известно, более миллиона британцев живут в странах ЕС, среди них около 42 500 проживают в Нидерландах.

Напомним, 51% граждан Великобритании теперь поддерживают членство в Европейском Союзе, тогда как 41% хотят покинуть европейское сообщество.