Посол назвал возможный путь разблокирования комиссии Украина-НАТО

Пятница, 09 февраля 2018, 18:27

Представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко считает, что внесение в Годовую национальную программу сотрудничества с Альянсом рекомендаций Венецианской комиссии по закону об образовании может разблокировать проведение комиссии Украина-НАТО.

Об этом Пристайко сообщил в комментарии УНИАН.

Отвечая на вопрос, каким может быть выход из ситуации с тем, чтобы уже в марте могло состоялось заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел, украинский дипломат отметил, что одним из таких решений может быть внесение в Годовую национальную программу сотрудничества с НАТО рекомендаций Венецианской комиссии относительно закона об образовании в Украине.

Пристайко сообщил, что на заседании правительственного комитета, которое состоялось 2 февраля, было принято решение внести в Годовую национальную программу сотрудничества с НАТО рекомендации Венецианской комиссии относительно закона об образовании.

"Мы вносим в полном объеме в Годовую национальную программу рекомендации Венецианской комиссии, от начала до конца, а другим пунктом прописываем, чтобы рекомендовать Венгрии напомнить, что украинская сторона открыта для переговоров с общинами и специалистами", - пояснил дипломат логику возможного решения ситуации.

Напомним, несмотря на просьбы Украины и согласие самых влиятельных членов Североатлантического альянса в Брюсселе так и не подтвердили дату заседания комиссии Украина-НАТО (КУН) на уровне министров обороны.

Министерское заседание КУН должно было состояться 14 или 15 февраля во время встречи министров обороны всех стран-членов Альянса. Однако Венгрия применила право вето и заблокировала эту встречу.