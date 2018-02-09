Найти
АКТУАЛЬНО

Посол назвал возможный путь разблокирования комиссии Украина-НАТО

В Польше возле Перемышля обнаружили значительные запасы газа

Шульц подтвердил и объяснил отказ от должности главы МИД Германии

Мартин Шульц отказался возглавить МИД Германии – СМИ

КНДР на параде перед Олимпиадой показала новые баллистические ракеты

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Украине и Сирии – Кремль

В Венгрии отрицают согласование с Украиной путей урегулирования языкового вопроса






Посол назвал возможный путь разблокирования комиссии Украина-НАТО

Пятница, 09 февраля 2018, 18:27
Версия для печати Комментарии

Представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко считает, что внесение в Годовую национальную программу сотрудничества с Альянсом рекомендаций Венецианской комиссии по закону об образовании может разблокировать проведение комиссии Украина-НАТО.

Об этом Пристайко сообщил в комментарии УНИАН.

Отвечая на вопрос, каким может быть выход из ситуации с тем, чтобы уже в марте могло состоялось заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел, украинский дипломат отметил, что одним из таких решений может быть внесение в Годовую национальную программу сотрудничества с НАТО рекомендаций Венецианской комиссии относительно закона об образовании в Украине.

Пристайко сообщил, что на заседании правительственного комитета, которое состоялось 2 февраля, было принято решение внести в Годовую национальную программу сотрудничества с НАТО рекомендации Венецианской комиссии относительно закона об образовании.

"Мы вносим в полном объеме в Годовую национальную программу рекомендации Венецианской комиссии, от начала до конца, а другим пунктом прописываем, чтобы рекомендовать Венгрии напомнить, что украинская сторона открыта для переговоров с общинами и специалистами", - пояснил дипломат логику возможного решения ситуации.

Напомним, несмотря на просьбы Украины и согласие самых влиятельных членов Североатлантического альянса в Брюсселе так и не подтвердили дату заседания комиссии Украина-НАТО (КУН) на уровне министров обороны.

Министерское заседание КУН должно было состояться 14 или 15 февраля во время встречи министров обороны всех стран-членов Альянса. Однако Венгрия применила право вето и заблокировала эту встречу.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:49
Блокировка Венгрией комиссии Украина-НАТО играет на руку РФ - депутат
20:28
ЕС предостерег Лондон: переходного периода после Brexit может и не быть
19:56
В Швейцарии инкассатор отдал до 26 млн евро злоумышленникам, похитившим его дочь
19:04
МИД Франции запустил русскоязычную версию своего сайта и аккаунта в Twitter
19:01
Президент Италии предупредил о серьезных рисках крайнего национализма
18:36
В Бельгии работники тюрем устроили забастовку
18:27
Посол назвал возможный путь разблокирования комиссии Украина-НАТО
18:02
США ввели санкции против трех лиц и трех компаний за поддержку ИГИЛ
17:59
Жалобу на сексуальные домогательства против министра экологии Франции подала внучка Миттерана
17:09
В Германии арестовали мужчину, который хотел шпионить для трех иностранных разведслужб
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Виктор Савинок, для Европейской правды

Новая коалиция для Меркель: чего ждать ЕС и Украине от нового немецкого правительства

Исходя из коалиционного соглашения, стоит рассчитывать на сохранение позиции ФРГ по вопросам санкционного режима в отношении России. В то же время ключевым моментом для официального Киева стороны большой коалиции считают продолжение реформ и преодоление коррупции.

Наталья Ищенко, для Европейской правды

Европейская перспектива для Балкан: что и кто препятствует расширению ЕС

Прежде чем стать членами ЕС, балканским странам региона придется решить массу сложнейших проблем, в первую очередь – "закрыть" территориальные претензии. Пример такого решения должны показать Сербия и Черногория.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  