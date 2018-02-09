Блокировка Венгрией комиссии Украина-НАТО играет на руку РФ - депутат

Пятница, 09 февраля 2018, 20:49

Председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО, народный депутат Ирина Фриз выразила обеспокоенность позицией Венгрии по комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Следует признать, что позиция Венгрии, прибегшей к фактическому шантажу, является не только контрпродуктивной, но и подрывающей безопасность в Европе", - написала Фриз.

Депутат считает, что политика России вместе с активностью "Исламского государства" является одной из ключевых угроз в европейском регионе и мире.

"В связи с этим попытки Будапешта блокировать встречи Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны являются опасной практикой смешивания двусторонних гуманитарных вопросов с вопросами безопасности и обороны целого региона. Таким образом Венгрия не только опосредованно способствует ослаблению усилий НАТО по минимизации региональных рисков, но и способствует политике России с разрушения Организации Североатлантического договора изнутри ", - подчеркнула Фриз.

Напомним, несмотря на просьбы Украины и согласие самых влиятельных членов Североатлантического альянса в Брюсселе так и не подтвердили дату заседания комиссии Украина-НАТО (КУН) на уровне министров обороны.

Министерское заседание КУН должно было состояться 14 или 15 февраля во время встречи министров обороны всех стран-членов Альянса. Однако Венгрия применила право вето и заблокировала эту встречу.