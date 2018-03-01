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Убийство журналиста в Словакии: задержали героя статьи о связях мафии и власти

Четверг, 01 марта 2018, 13:42
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Полиция Словакии задержала итальянского предпринимателя Антонина Вадалу, который был одним из главных фигурантов в расследовании убитого словацкого журналиста Яна Куцяка.

Об этом сообщает Aktuality.

По данным издания, Вадалу задержали в качестве подозреваемого в городе Михаловце на востоке Словакии. Полиция также задержала его брата Бруно и двоюродного брата Пьетро Катроппу. Фамилия Катроппа также фигурировала в расследовании.

"Мы будем информировать о деятельности полиции в течение дня", - сообщила пресс-секретарь полиции Словакии.

По данным журналистского расследования, представители четырех семей из итальянского региона Калабрии, родины мафиозного клана "Ндрангета", работают на востоке Словакии.

Их основной бизнес – сельское хозяйство. В статье сообщалось, что они в течение нескольких лет получили около 8 млн евро субсидий, выделенных аграриям Словакии из фондов ЕС.

Куцяк также писал, что Вадал связан с итальянской мафией и наладил связи с представителями нынешней правящей парти Словакии.

Напомним, 26 февраля в Словакии застрелили журналиста-расследователя Яна Куцяка и его девушку. Наиболее вероятным мотивом убийцы правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста.

Правительство Словакии предложило миллион евро за информацию, которая поможет в расследовании убийства журналиста.

Коллега журналиста Куцяка рассказала, что он расследовал случаи мошенничества с деньгами европейских фондов и возможную причастность к этому итальянского мафиозного клана "Ндрангета".

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