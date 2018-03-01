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Лидер союза венгров: к теракту в Ужгороде привела антивенгерская кампания в Украине

Четверг, 01 марта 2018, 13:59
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Председатель Общества венгерской культуры Закарпатья (KMKSZ) Ласло Брензович обвинил в "теракте" в Ужгороде антивенгерскую кампанию в украинских СМИ, таким образом представители венгерского нацменьшинства кардинально изменили свою позицию относительно виновников нападения.

Об этом он заявил венгерскому телеканалу M1, сообщает Hirado.hu.

"Это был не поджог, а террористический акт. Если бы кто-то был в помещении, например, охранник, которого мы хотели нанять после прошлых событий, его жизнь оказалась бы под угрозой", - сказал Брензович.

По его словам, нападение на здание общества венгров - это новое явление для Закарпатья, где до сих пор ничего подобного с офисами нацменьшинств не происходило.

По мнению Брензовича, к нападению частично привело то, что больше года в украинских СМИ продолжается антивенгерская кампания. С другой стороны, по его словам, украинская власть позволила укрепить позиции экстремистов, что вылилось в их незаконные действия против венгров Закарпатья.

Лидер венгерского меньшинства поблагодарил правительство Венгрии за решительные действия после взрыва. Он сказал, что "Орбан и его правительство всегда брали на себя ответственность за судьбу венгров за рубежом".

Сразу после нападения заместитель Брензовича Иосиф Борт высказал убеждение, что за подрывом не могут стоять украинцы. Таким образом представители венгерского меньшинства радикально изменили мнение относительно виновников нападения.

Напомним, в Ужгороде в ночь на вторник произошел пожар в здании областного офиса организации закарпатских венгров КМКС. Впоследствии стало известно, что здание не подожгли, а взорвали - неизвестный установил самодельное взрывное устройство на подоконник офиса.

Это уже вторая попытка поджога офиса КМКС в Ужгороде. 4 февраля злоумышленники тоже бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания.

Во вторник стало известно, что Агентство внутренней безопасности Польши задержало поляков, подозреваемых в поджоге 4 февраля здания областного офиса организации закарпатских венгров КМКС.

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