Рада ратифицировала договор с Молдовой о совместном контроле на границе

Четверг, 01 марта 2018, 18:58

Верховная Рада приняла правительственный закон о ратификации Договора между правительствами Украины и Республики Молдова о совместном контроле лиц, транспортных средств, товаров и предметов в совместных пунктах пропуска через украинско-молдавскую государственную границу.

Об этом сообщает УНИАН.

За это решение проголосовали 234 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Закон (№0175) предусматривает ратификацию соответствующего договора, заключенного 6 октября 2017 года в Молдове.

Согласно пояснительной записке к документу, реализация этого соглашения будет способствовать дальнейшему развитию добрососедских отношений между Украиной и Республикой Молдова, а также развитию социально-экономической ситуации в указанном регионе, обеспечению соблюдения режима на украинско-молдавской государственной границе и улучшению условий для ее пересечения.

Напомним, 6 октября 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман и премьер-министр Молдовы Павел Филип подписали ряд важных двусторонних документов.

В частности, стороны подписали соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Молдова о реадмиссии и имплементационный протокол о порядке его реализации, а также соглашение о совместном контроле лиц, транспортных средств, товаров и предметов в совместных пунктах пропуска через украинско-молдавскую государственную границу.