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Британия уговаривает союзников бойкотировать ЧМ-2018 в РФ из-за отравления экс-шпиона - СМИ

Суббота, 10 марта 2018, 15:47
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Британские власти рассматривают возможность коллективного бойкота чемпионата мира по футболу, который состоится в этом году в России, из-за отравления бывшего российского агента Сергея Скрипаля.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

Представители британского правительства сейчас ведут разговоры с США и европейскими союзниками о скоординированном ответе, который включал бы возможные дипломатические, экономические и военные меры, если выяснится, что за попыткой убийства стоит Кремль.

"Бойкот чемпионата мира безусловно является одним из вариантов", - сказал собеседник издания в Минобороны Британии.

Речь идет, в частности, об отказе политиков высокого уровня и официальных лиц посетить чемпионат. К таким мероприятиям могут присоединиться такие страны как Польша, Япония, Австралия.

Как сообщалось, глава МИД Британии Борис Джонсон ранее предположил возможный пересмотр участия Британии в ЧМ-2018 в России если выяснится, что за отравлением российского экс-шпиона Сергея Скрипаля стоит Кремль.

Кроме того, Джонсон предупредил РФ о возможных санкциях, если будет доказана причастность России.

Напомним, 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию нашли без сознания в воскресенье на скамейке в южном английском городе Солсбери.

Обоих отравили нервно-паралитическим веществом. Они остаются в больнице в критическом состоянии.

Как известно, британские СМИ сообщили, что разведка МИ5 считает отравление попыткой убийства, связанной с Россией.

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