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Турецкие войска достигли окраин Африна – наблюдатели

Суббота, 10 марта 2018, 17:20
Версия для печати Комментарии

Вооруженные силы Турции достигли окрестностей города Африн на северо-западе Сирии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Турецкие военные и союзные сирийские повстанческие группы, которые поддерживает Турция, продвигаются городом с востока на фоне интенсивных бомбардировок.

В январе Турция начала на севере Сирии наземную операцию "Оливковая ветвь". Турецкие войска пересекли границу Сирии и вместе с бойцами союзного "Свободной сирийской армии" (FSA) вступили в боевые столкновения с курдскими "Отрядами народной самообороны" (YPG).

Анкара называет YPG "террористами", считая их сирийским ответвлением запрещенной в Турции PKK.

Во время военной кампании Турции удалось получить контроль над всеми районами региона Африн на границе с Турцией, включая несколько небольших городов и большое количество сел.

В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия вскоре войдет в Африн. Он также пообещал смести курдских бойцов по всей длине границы.

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