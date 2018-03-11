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Отравление Скрипаля: сотни британцев призвали постирать одежду через токсическое вещество

Воскресенье, 11 марта 2018, 13:41
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Всех посетителей паба и ресторана в Солсбери, где предположительно были отравлены бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь, призвали постирать одежду и обмыть другие вещи, чтобы избежать возможного загрязнения.

Как сообщает The Telegraph, сотни людей побывали в ресторане The Mill Pub и ресторане Zizzi в Солсбери в период с утра воскресенья до вечера понедельника, до того, как оба они были закрыты чиновниками.

Как известно, Сергея Скирпаля и его дочь Юлию нашли в критическом состоянии на скамейке вскоре после посещения обоих заведений.

Государственное агентство общественного здоровья Англии (Public Health England) посоветовало каждому, кто был в каком-то из этих мест, немедленно постирать одежду, а также протереть другие предметы, такие как мобильные телефоны, ювелирные изделия и даже очки, которые могли контактировать с токсичным веществом .

По словам представителя Public Health England, риск угрозы для общественности от токсического вещества не повысился и остается низким.

"Хотя не существует непосредственного риска для здоровья людей, которые могли находиться в любом из этих мест, возможно, но маловероятно, что какое-то вещество, которое находилось в контакте с одеждой или другими вещами, все еще может присутствовать в небольших количествах , и поэтому загрязняет кожу. Со временем повторный контакт кожи с загрязненными предметами может составлять небольшой риск для здоровья", - отметили в агентстве.

Как сообщалось, следы нервно-паралитического вещества, которым был отравлен бывший российский офицер ГРУ Сергей Скрипаль, обнаружили в пиццерии, где он и его дочь обедали.

Как известно, отравленные россияне были найдены без сознания в центре города в воскресенье, 4 марта. Следствие ведется по статье "покушение на убийство", хотя обсуждалась возможность квалифицировать инцидент как террористическое нападение, учитывая потенциальную опасность примененного нервно-паралитического вещества.

Британские СМИ сообщили, что разведка МИ5 считает отравление попыткой убийства, связанной с Россией.

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