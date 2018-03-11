Швеция готова провести историческую встречу Трампа и Ким Чен Ына

Воскресенье, 11 марта 2018, 17:23

Швеция готова провести историческую встречу между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.

Об этом заявил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, сообщает The Local.

"Если мы можем каким-то образом помочь, мы это сделаем", - сказал Лёвен на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Люксембурга.

В интервью шведским СМИ Лёвен отметил роль Швеции, которую она играла раньше. Дело в том, что американские дипломаты в прошлом использовали посольство Швеции в Пхеньяне как канал общения с КНДР.

"Я не хочу слишком спекулировать относительно того, что это (возможная помощь Швеции в переговорах. - Ред.) может означать .... Но тот факт, что мы являемся защитной силой для США, что мы были на границе с 1950-х, что мы имели посольство в Пхеньяне с начала 1970-х, дает нам такие отношения с Северной Кореей, в которых, как мы чувствуем, они нам доверяют", - сказал Лёвен.

Американские СМИ, такие как Washington Post и ABC News, ранее называли Швецию возможным местом встречи Трампа и Ким Чен Ына.

Напомним, президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая.

ЕС приветствовал готовность президента США Дональда Трампа встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.