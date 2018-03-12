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В Вене неизвестный напал с ножом на солдата возле резиденции посла Ирана

Понедельник, 12 марта 2018, 07:46
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В ночь на понедельник была совершена попытка нападения с ножом на военного, что нес службу возле резиденции посла Ирана в Вене.

Об этом сообщает издание Kurier.

Нападение произошло около 23.35. На страже возле резиденции иранского посла стояли двое военных, когда на одного из них набросился неизвестный.

Солдат сначала пытался защитить себя с помощью баллончика с перцовым спреем. Когда это не сработало, военные открыли огонь. Они сделали как минимум четыре выстрела.

 

В результате нападавший погиб. Солдата с порезом руки и в состоянии шока отвезли в больницу.

Как выяснилось позже, нападение совершил 26-летний гражданин Австрии. Его мотивы неизвестны.

Полиция Вены после нападения усилила охрану дипломатических представительств в австрийской столице.

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