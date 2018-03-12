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Меркель ждет прогресса в выполнении Минска после выборов в РФ

Понедельник, 12 марта 2018, 15:01
Версия для печати Комментарии

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что президентские выборы в России в этом месяце предлагают новый шанс достичь прогресса в решении конфликта на Востоке Украины.

Об этом Меркель сказала в понедельник на пресс-конференции в Берлине после подписания коалиционного договора, сообщает Reuters.

Меркель отвергла возможность ослабления санкций без достижения ощутимого прогресса в ситуации в Донбассе, отмечает агентство.

"Было бы правильно подождать, пока мы не увидим каких-то шагов, прежде чем обсуждать вопрос о санкциях.

Но эти шаги должны быть качественными. Я убеждена, что после выборов в России у нас будет новое начало, с помощью которого мы сможем осуществить настоящую попытку и посмотреть, сможем ли мы достичь качественного прогресса в реализации Минского соглашения", - сказала Меркель.

Напомним, в МИД Германии к третьей годовщине "Минска-2" отметили, что через три года после подписания Минских соглашений для достижения мира на Донбассе сделано слишком мало.

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