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НАТО находится в контакте с Британией по делу об отравлении Скрипаля

Вторник, 13 марта 2018, 09:45
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс находится в контакте с Великобританией по делу о расследовании отравления нервно-паралитическим веществом бывшего российского шпиона.

Об этом сообщает Politico.

"Соединенное Королевство пришло к выводу, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного типа, разработанным Россией. И премьер-министр Тереза ​​Мэй заявила сегодня (12 марта. - Ред.), что весьма вероятно, что Россия несет ответственность за это действие (отравление. - Ред.) ", - говорится в заявлении Столтенберга.

"Использование любых нервно-паралитических веществ – ужасно и абсолютно неприемлемо", - добавил он. "Великобритания - очень ценный союзник, и этот инцидент вызывает большое беспокойство в НАТО. Альянс находится в контакте с британскими властями по этому вопросу".

Politico отмечает, что заявление НАТО появилось на фоне спекуляций о том, что Альянс может сослаться на пункт о коллективной обороне, если Россия будет признана виновной.

Как известно, статья 5 Североатлантического договора гласит, что союзники соглашаются, что вооруженное нападение на одну или более стран в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на всех, и если такое нападение произойдет, то они будут принимать меры в случае необходимости, "включая применение вооруженной силы".

Напомним, 12 марта премьер Британии Тереза ​​Мэй объявила, что с "высокой вероятностью" Россия виновна в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Мэй сообщила, что оба они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного типа, которое ранее разрабатывала Россия.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил послу РФ в Лондоне Александру Яковенко, что у России есть время до вечера вторника, чтобы дать разъяснения по делу Скрипаля.

В среду британское правительство детально рассмотрит ответ российского государства, и если он не будет заслуживать доверия, применит санкции против России.

Подробнее об отравлении бывшего российского шпиона читайте на сайте "Украинской правды" в статье "История Скрипаля: вино, вербовка и месть Кремля".

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