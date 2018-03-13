Трамп обсудит с премьером Британии ситуацию с отравлением Скрипаля

Вторник, 13 марта 2018, 16:59

Президент США Дональд Трамп обсудит с премьером Великобритании Терезой Мэй ситуацию вокруг отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом Трамп заявил во вторник журналистам в Белом доме, сообщает Reuters.

Трамп отметил, что Соединенные Штаты все еще должны разобраться в фактах, касающихся отравления в Солсбери, прежде чем кого-либо обвинять.

"Как только мы получим прямые факты, если мы согласны с ними, мы осудим Россию или любого, кто причастен. Насколько я знаю, они считают, что это Россия, и я, безусловно, принимаю этот вывод как факт", - сказал он.

Комментарий Трампа отличается от заявления Государственного департамента, в котором говорится, что США согласны с обвинениями британского правительства в адрес РФ.

Как известно, глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил послу РФ в Лондоне Александру Яковенко, что у России есть время до вечера вторника, чтобы дать разъяснения по делу Сергея Скрипаля и его дочери.

Глава МИД РФ Сергей Лавров уже заявил, что Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона.

Подробнее об отравлении бывшего русского шпиона читайте на УП в статье "История Скрипаля: вино, вербовка и месть Кремля".