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Россия пригрозила запретить работу британских СМИ

Вторник, 13 марта 2018, 19:21
Версия для печати Комментарии

Британские СМИ не будут работать в России, если Лондон введет санкции в отношении телеканала Russia Today в связи с "делом Скрипаля".

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, информирует "Интерфакс".

"Ни одно британское средство массовой информации в нашей стране не будет работать, если они закроют Russia Today", - сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что британский регулятор в сфере телерадиовещания (Ofcom) в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля не исключил возможности пересмотра условий лицензии, на основании которой российский телеканал RT вещает на территории Великобритании.

Ofcom сообщил во вторник о том, что направил владельцу лицензий на вещание RT в Великобритании предупреждение, в котором говорится, что Великобритания проверит работу RT в соответствии с принятыми нормами.

Напомним, 12 марта премьер Британии Тереза ​​Мэй объявила, что с "высокой вероятностью" Россия виновна в попытке убийства Сергея Скрипачля и его дочери Юлии.

Она сообщила, что обеих россиян отравили нервно-паралитическим веществом военного типа, которое ранее разрабатывала Россия.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил послу РФ в Лондоне Александру Яковенко, что в России есть время до вечера вторника, чтобы дать разъяснения по делу Скрипаля. Россия отказалась это делать.

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