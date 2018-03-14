На западе Афганистана в результате атаки боевиков погибли 10 военных

Среда, 14 марта 2018, 09:49

На западе Афганистана боевики атаковали контрольно-пропускной пункт, убив по меньшей мере 10 силовиков.

Об этом сообщает The Associated Press.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение, но во время серии нападений "Талибана" в провинции Фарах на прошлой неделе погибли по меньшей мере 38 силовиков, еще пятеро попали в плен и несколько были ранены.

Абдул Самад Салехи, член Совета провинции Фарах, заявил, что четверо из убитых во время нападения в среду, 14 марта, работали в разведке, а шестеро других - в полиции.

Как известно, радикальное исламистское движение "Талибан" захватило ряд районов по всей стране в последние годы после того, как США и НАТО формально завершили боевую миссию в конце 2014 года.

Напомним, недавно президент Афганистана Ашраф Гани предложил лидерам радикального исламистского движения "Талибан" мирные переговоры "без предварительных условий", чтобы завершить 16-летнюю войну.