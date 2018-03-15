Берлин заверил Париж в быстром рассмотрении предложений о реформе ЕС

Четверг, 15 марта 2018, 07:58

Новое правительство Германии намерено "очень интенсивно и быстро" рассмотреть предложения президента Франции Эммануэля Макрона о реформировании Евросоюза.

Об этом во время визита в Париж заявил новый министр иностранных дел Германии Хайко Маас, сообщает Deutsche Welle.

Маас подчеркнул, что прибыл во французскую столицу через считанные часы после вступления в должность главы МИД Германии, чтобы пожать, наконец, протянутую с предложениями об обновлении Европы руку Макрона".

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан тоже указал на "особую необходимость" согласованных действий Берлина и Парижа с целого ряда тем.

Кроме вопроса реформы ЕС он вспомнил также Brexit, кризиса в Сирии и на востоке Украины, соглашение относительно иранской ядерной программы.

Как сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон не представят свой план реформирования еврозоны на саммите ЕС в марте, как ожидалось.