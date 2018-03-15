МИД возмущен публикацией Euronews о визите Путина в аннексированный Крым

Четверг, 15 марта 2018, 10:52

МИД Украины возмущен публикацией телеканала Euronews о визите президента РФ Владимира Путина в Крым, в которой нет упоминания о незаконной аннексии и нелегитимности выборов на украинском полуострове.

Об этом в Twitter сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"Euronews: ни слова о российской оккупации, незаконных выборах в Крыму. Репортерство должно базироваться на фактах", - написала пресс-секретарь МИД относительно публикации телеканала "Путин показал свое доминирование на митинге в Крыму накануне российских выборов".

"Такой подход неприемлем. Мы призываем Euronews исправить статью в соответствии с международным законом и стандартами", - заявила Беца.

@euronews: Not a word about Russian occupation of Crimea, illegitimate elections. Reporting should be based on facts pic.twitter.com/Psp4eaK6xD — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 15 березня 2018 р.

Напомним, это уже не впервые, когда телеканал Euronews в своих материалах не вспоминает о незаконной аннексии полуострова. В январе этого года телеканал Euronews снял сюжет про военные учения для детей из Крыма, "забыв" упомянуть о незаконной аннексии полуострова.