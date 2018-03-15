Джонсон: РФ намеренно выбрала "Новичок" как предупреждение противникам Путина

Четверг, 15 марта 2018, 11:47

Россия намеренно выбрала разработанное в советские времена нервно-паралитическое вещество "Новичок" для отравления в Солсбери как предупреждение противникам президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон, сообщает The Guardian.

"Россия является единственной страной, которая, как известно, разработала этот тип вещества. Я боюсь, улики доказывают, что это Россия", - сказал Джонсон.

Он также высказал мнение, что Путин несет ответственность за нападение. "В сознании людей очень мало сомнений, что это почерк российского государства - намеренно использовать "Новичок", нервно-паралитическое вещество, разработанное Россией, чтобы наказать российского перебежчика, как они это видят, еще и и во время предвыборной кампании Владимира Путина.

Комментируя возражения России по поводу причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери, Джонсон сказал: "В их ответе есть определенное самодовольство, саркастический ответ, который мы слышали, указывает на их вину. Они хотят одновременно отрицать это, но в то же прославиться этим".

Джонсон напомнил, что Путин только недавно заявил по телевидению, что бывшие агенты-перебежчики заслуживают наказания за полученные "30 сребреников".

"Это способ показать, что происходит с людьми, которые восстают против режима", - добавил британский министр.

Напомним, Великобритания высылает из страны 23 российских дипломата и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.