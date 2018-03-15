Министр обороны Британии посоветовал России "отойти и заткнуться"

Четверг, 15 марта 2018, 14:06

России следует "отойти и заткнуться", а не готовить меры по высылке российских дипломатов из Лондона.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая на вопрос о возможных мерах со стороны России, сообщает Sky News.

Defence Secretary Gavin Williamson says "Russia should go away" and "shut up" pic.twitter.com/WTRIS0VRtF — Sky News (@SkyNews) 15 березня 2018 р.

"Что мы будем делать? Мы посмотрим, как Россия ответит на то, что сделали мы. То, что Россия сделала в Солсбери, абсолютно ужасно и возмутительно. Мы ответили на это. Если честно, Россия должна отойти и заткнуться", - сказал Уильямсон

"Но если они применят шаги, мы рассмотрим различные варианты. Пока рано спекулировать на этой теме", - добавил министр.

На вопрос, вступает ли Великобритания в холодную войну с Россией, Уильямсон ответил: "Ее часто характеризуют как прохладную войну. Сейчас, я бы сказал, исключительно холодно".

Напомним, Великобритания высылает из страны 23 российских дипломатов и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва скоро вышлет из РФ британских дипломатов.