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США ввели санкции против российской "фабрики троллей" и сотрудников ГРУ

Четверг, 15 марта 2018, 16:38
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Министерство финансов США ввело санкции против обвиняемых во вмешательстве в американские выборы, в том числе против российского Агентства интернет исследований, известного как "фабрика троллей".

Документ опубликован на сайте Минфина США.

В список внесены фамилии 19 физических лиц, большинство из которых фигурировали в отчете специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

В список попал, в частности, Евгений Пригожин, богатый российский бизнесмен, известный как "шеф-повар Путина". Мюллер утверждал, что он контролировал "фабрику троллей" через два компании.

Минфин также объявил о санкциях против Федеральной службы безопасности России и ее Главного разведывательного управления - службы военной разведки. Глава ГРУ Игорь Коробов вместе с пятью другими бывшими или нынешними старшими представителями службы также внесен в санкционный список.

Новые санкции предусматривают запрет на въезд в США и замораживание любых активов, которые фигуранты списка могут иметь в стране.

Как известно, американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешивалась в ход выборов 2016 года с целью способствовать Дональду Трампу.

В США также продолжается работа специального прокурора Мюллера, который среди прочего должен установить, координировалось ли российское вмешательство на уровне контактов между штабом Трампа и правительством России.

В феврале Мюллер выдвинул обвинения 13 россиянам, которые работали на "фабрике троллей", и еще трем организациям во вмешательстве в выборы президента США.

Россиян обвиняют в сговоре с целью обмануть Соединенные Штаты. Кроме того, двое россиян из списка обвиняются в банковском мошенничестве, еще четверо - в краже личных данных других людей.

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