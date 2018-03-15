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СМИ: администрация Трампа обвинила РФ в кибератаках на энергосистему США

Четверг, 15 марта 2018, 18:38
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Администрация президента США Дональда Трампа в четверг обвинила Россию в причастности к согласованной операции по получению несанкционированного доступа к компьютерным системам, связанным с энергетическими сетями и другой критической инфраструктурой.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на анонимные источники.

По словам американских чиновников, сотрудники ФБР и министерства внутренней безопасности и разведывательных служб зафиксировали, что российская разведка и другие лица, которые в прошлом году занимались широким спектром кибератак, проникли в энергетический, ядерный, торговый, водный, авиационный и промышленный сектора США.

Чиновники заявили, что российские хакеры получили доступ к компьютерным системам, провели "сетевую разведку" систем, контролирующих ключевые элементы экономики США, а затем попытались "замести следы", удалив доказательства своего проникновения.

Правительство США, по словам чиновников, помогло компаниям остановить все несанкционированные проникновения и выдало предупреждение энергетическим компаниям об угрозе.

Ранее в четверг Министерство финансов США ввело санкции против обвиняемых во вмешательстве в американские выборы россиян, в том числе против Агентства интернет исследований, известного как "фабрика троллей".

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