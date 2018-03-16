В Ираке разбился американский военный вертолет

Пятница, 16 марта 2018, 08:34

На западе Ирака разбился американский военный вертолет HH-60 Pave Hawk.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По предварительным данным, вертолет разбился возле городка Аль-Каим в провинции Анбар неподалеку от границы с Сирией.

На борту вертолета было семь человек. Вероятно, они погибли.

Чиновники утверждают, что признаков того, что вертолет был сбит вражескими силами, нет.

Центральное командование США подтвердило крушение вертолета и сообщило, что на месте работают команды спасения и анонсировало расследование обстоятельств инцидента.