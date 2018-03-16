В Берегове ночью разбили автомобили – исключительно с венгерскими номерами

В ночь на 16 марта в Берегове рядом со спортивной базой "Закарпатье" разбили стекла в девяти автомобилях с венгерскими номерами.
Об этом сообщает издание Mukachevo.net.
Объектами нападения стали исключительно автомобили с венгерскими номерами. Авто с украинскими номерами, которые были припаркованы рядом, остались невредимыми.
|Фото Mukachevo.net
Утром вызванные наряды полиции приступили к сборам показаний и заявлений от потерпевших.
"Сообщение об инциденте поступило в полицию сегодня в 6.47 утра от жителя улицы Шевченко. Заявитель сообщил, что вышел утром на улицу и увидел семь поврежденных авто, в которых были разбиты лобовые стекла. Сейчас на месте работают правоохранители. Решается вопрос о правовой квалификации", - прокомментировали в закарпатской полиции.
Как отмечается, инцидент выглядит как откровенная провокация, о которых предупреждали в эти дни правоохранители.
Напомним, Национальная полиция раскрыла два нападения на здание Общества венгерской культуры в Ужгороде.
27 февраля на подоконник здания было установлено и взорвано самодельное взрывное устройство. По подозрению во взрыве задержали трех украинцев: одного - в Черкассах, двух - в Кропивницком.
4 февраля злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания. По подозрению в этом поджоге Агентство внутренней безопасности Польши задержало двух поляков.
Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что организатором поджога Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде является житель Приднестровья, который действовал по указанию ФСБ. Он объявлен в розыск.