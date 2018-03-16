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В Берегове ночью разбили автомобили – исключительно с венгерскими номерами

Пятница, 16 марта 2018, 10:05
фото
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В ночь на 16 марта в Берегове рядом со спортивной базой "Закарпатье" разбили стекла в девяти автомобилях с венгерскими номерами.

Об этом сообщает издание Mukachevo.net.

Объектами нападения стали исключительно автомобили с венгерскими номерами. Авто с украинскими номерами, которые были припаркованы рядом, остались невредимыми.

Фото Mukachevo.net  
 

Утром вызванные наряды полиции приступили к сборам показаний и заявлений от потерпевших.

"Сообщение об инциденте поступило в полицию сегодня в 6.47 утра от жителя улицы Шевченко. Заявитель сообщил, что вышел утром на улицу и увидел семь поврежденных авто, в которых были разбиты лобовые стекла. Сейчас на месте работают правоохранители. Решается вопрос о правовой квалификации", - прокомментировали в закарпатской полиции.

Как отмечается, инцидент выглядит как откровенная провокация, о которых предупреждали в эти дни правоохранители.

Напомним, Национальная полиция раскрыла два нападения на здание Общества венгерской культуры в Ужгороде.

27 февраля на подоконник здания было установлено и взорвано самодельное взрывное устройство. По подозрению во взрыве задержали трех украинцев: одного - в Черкассах, двух - в Кропивницком.

4 февраля злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания. По подозрению в этом поджоге Агентство внутренней безопасности Польши задержало двух поляков.

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что организатором поджога Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде является житель Приднестровья, который действовал по указанию ФСБ. Он объявлен в розыск.

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