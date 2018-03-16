В Словакии и в мире продолжаются протесты из-за убийства жуналиста

В Словакии продолжаются массовые протесты в связи с убийством журналиста-расследователя Яна Куцяка.
Онлайн-трансляцию акций по всей стране ведет словацкое издание Aktuality.
Люди вышли на улицы городов, несмотря на отставку премьер-министра Роберта Фицо на фоне обострения политического кризиса.
Они требуют независимого расследования убийства журналиста и его девушки и проведения досрочных выборов.
"Это единственный способ восстановить доверие людей", - отмечают организаторы акций.
|Город Банска Быстрица. Словакия
Кое-где раздаются призывы арестовать бывшего премьера Фицо.
"Мы пришли, потому что чувствуем себя обманутыми", - отмечают протестующие во многих городах страны.
Протесты проходят в более трех десятках городов Словакии. Самый большой протест ожидается в столице - в социальных сетях 50 тысяч человек заявили, что выйдут на демонстрацию в Братиславе.
Анонсированы акции в 26 городах мира, в частности, в Берлине, Брюсселе, Париже и Нью-Йорке.
|Город Мартин. Словакия
Напомним, 26 февраля в Словакии застрелили журналиста расследователя Яна Куцяка и его девушку. Наиболее вероятным мотивом убийцы правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста.
Коллега журналиста Куцяка рассказала, что он расследовал случаи мошенничества с деньгами европейских фондов и возможную причастность к этому итальянского мафиозного клана "Ндрангета".
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подал в отставку после массовых протестов в стране из-за убийства журналиста-расследователя и угрозы новых выборов.