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В Словакии и в мире продолжаются протесты из-за убийства жуналиста

Пятница, 16 марта 2018, 19:41
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В Словакии продолжаются массовые протесты в связи с убийством журналиста-расследователя Яна Куцяка.

Онлайн-трансляцию акций по всей стране ведет словацкое издание Aktuality.

Люди вышли на улицы городов, несмотря на отставку премьер-министра Роберта Фицо на фоне обострения политического кризиса.

Они требуют независимого расследования убийства журналиста и его девушки и проведения досрочных выборов.

"Это единственный способ восстановить доверие людей", - отмечают организаторы акций.

Город Банска Быстрица. Словакия 

Кое-где раздаются призывы арестовать бывшего премьера Фицо.

"Мы пришли, потому что чувствуем себя обманутыми", - отмечают протестующие во многих городах страны.

Протесты проходят в более трех десятках городов Словакии. Самый большой протест ожидается в столице - в социальных сетях 50 тысяч человек заявили, что выйдут на демонстрацию в Братиславе.

Анонсированы акции в 26 городах мира, в частности, в Берлине, Брюсселе, Париже и Нью-Йорке.

Город Мартин. Словакия 

Напомним, 26 февраля в Словакии застрелили журналиста расследователя Яна Куцяка и его девушку. Наиболее вероятным мотивом убийцы правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста.

Коллега журналиста Куцяка рассказала, что он расследовал случаи мошенничества с деньгами европейских фондов и возможную причастность к этому итальянского мафиозного клана "Ндрангета".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подал в отставку после массовых протестов в стране из-за убийства журналиста-расследователя и угрозы новых выборов.

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