Высылка британских дипломатов не меняет позиции Лондона по делу Скрипаля - МИД

Суббота, 17 марта 2018, 14:13

В МИД Британии заявили, что решение России выслать британских дипломатов не меняет позиции Лондона по делу отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте британского МИД.

"Наш посол в Москве был только что проинформирован правительством РФ о высылке 23 дипломатов, закрытии генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и закрытии Британского Совета в Москве. Это стало следствием мер, принятых нами, в частности, ликвидировать российскую шпионскую сеть, которая действует в Великобритании, в связи с покушением на убийство двух человек здесь, в Британии, с использованием нервно-паралитического вещества", - говорится в заявлении.

В Британии заявили, что ожидали такого шага от России, и сообщили, что в начале следующей недели соберется Национальный Совет по вопросам безопасности, чтобы рассмотреть следующие шаги.

"Реакция России не меняет сути дела - о том, что нет альтернативного заключения, кроме того, что российское государство причастно к покушению на убийство двух лиц на британской земле. Именно Россия вопиющее нарушает международное право и конвенцию по запрещению химического оружия", - подчеркнули в МИД Британии.

Напомним, 17 марта Россия объявила о высылке 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве, а также отозвала согласие на открытие и функционирования генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того в МИД РФ сообщили о закрытии Британского Совета в России.

Как известно, Великобритания высылает из страны 23 российских дипломатов и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором они обвинили Россию в отравлении экс-шпионаи его дочери.

Подробнее о реакции мира на события в Британии читайте в статье "Европейской правды": "Скромные санкции" за отравление шпиона: как мир поддержал Британию в борьбе с Кремлем".