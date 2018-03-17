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Германия не признает результаты выборов РФ в аннексированном Крыму

Суббота, 17 марта 2018, 14:32
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Немецкое правительство не собирается признавать результаты голосования 18 марта на выборах президента Российской Федерации в  аннексированном Крыму.

Об этом заявил представитель МИД Германии Райнар Бреуль, передает "Укринформ".

"Наша позиция четкая, а именно: была незаконная аннексия Крыма. На наш взгляд, Крым не является административной частью России и, соответственно, там не могут проводиться выборы российского президента", - заявил дипломат.

В целом же, говоря о предстоящих президентских выборах в РФ, Бреуль заявил, что для Берлина важно, чтобы они прошли "свободно и честно", это имеет решающее значение.

Напомним, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что Европейский Союз не признает проведение выборов Российской Федерацией на Крымском полуострове.

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