В Британии рассматривают дальнейшие шаги после решения РФ выслать дипломатов

Суббота, 17 марта 2018, 15:27

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон рассмотрит свои дальнейшие действия совместно с союзниками в ближайшие дни после того, как Россия ранее заявила о высылке 23 британских дипломатов.

Об этом Мэй заявила сегодня на весеннем форуме Консервативной партии в Лондоне, передает Reuters.

"Мы никогда не смиримся с угрозой жизни британских граждан и других на британской земле от российского правительства. Мы можем быть уверены в мощной поддержке, которую мы получили от наших друзей и союзников по всему миру", - сказала Мэй.

Напомним, 17 марта Россия объявила о высылке 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве, а также отозвала согласие на открытие и функционирования генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того в МИД РФ сообщили о закрытии Британского Совета в России.

После этого в МИД Британии заявили, что решение России выслать британских дипломатов не меняет позиции Лондона по делу отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

Как известно, Великобритания высылает из страны 23 российских дипломатов и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Подробнее о реакции мира на события в Британии читайте в статье "Европейской правды": "Скромные санкции" за отравление шпиона: как мир поддержал Британию в борьбе с Кремлем".