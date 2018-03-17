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В Британии открыли дело об убийстве бизнес-партнера Березовского






Убийство Глушкова: Полиция Британии проверяет безопасность политических беглецов из РФ

Суббота, 17 марта 2018, 15:50
Версия для печати Комментарии

Полиция Британии начала контактировать с определенным количеством россиян, которые получили политическое убежище в стране, чтобы обсудить вопрос их безопасности.

Об этом сообщает BBC.

Такие меры проводятся в связи с убийством российского бизнесмена Николая Глушкова, бывшего партнера Бориса Березовского.

BBC стало известно, что полиция и спецслужб пересмотрели свою точку зрения относительно вопроса безопасности других политических беженцев из России. В частности, ранее в полиции заявляли о незначительном риске для россиян, живущих в Британии.

Отметим, что пока у полиции нет никаких оснований считать, что смерть Глушкова и покушение на убийство экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля связаны.

Напомним, критика Путина и бывшего бизнес-партнера Бориса Березовского 13 марта нашли мертвым в собственном доме на юге британской столицы.

Никакой информации о признаках насильственной смерти раньше не было.

Однако, накануне стало известно, что полиция Великобритании открыла уголовное расследование по статье "убийство" после смерти российского бизнесмена Николая Глушкова. 

Британские СМИ сообщают, что по версии следователей, российского бизнесмена Николая Глушкова, которого нашли мертвым в собственном доме в Лондоне, задушили поводком для собаки.

Отметим, что 16 марта Следственный комитет РФ также возбудил уголовное дело по убийству Николая Глушкова в Лондоне.

В 1990-х годах Глушков работал в российской государственной авиакомпании "Аэрофлот" и компании "ЛогоВАЗ", которая принадлежала опальному российскому олигарху Борису Березовскому.

В 1999 году, когда Березовский бежал в Британию, Глушкову предъявили обвинение в отмывании денег и мошенничестве. Он провел пять лет в тюрьме и был освобожден в 2004 году.

В 2017 году во время заочного рассмотрения дела в России Глушков был приговорен к восьми годам тюремного заключения за кражу $123 млн у компании "Аэрофлот".

Как известно, Бориса Березовского нашли мертвым в марте 2013 года в доме его бывшей жены в Беркшире. Полиция заявила, что он покончил жизнь самоубийством.

Глушков тогда заявлял, что не верит в самоубийство Березовского и считал, что бывшего олигарха убили.

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