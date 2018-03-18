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Эрдоган: турецкие войска полностью контролируют сирийский город Африн

Воскресенье, 18 марта 2018, 10:33
Версия для печати Комментарии

Турецкие вооруженные силы и "Свободная сирийская армия" (FSA) в воскресенье взяли под полный контроль северо-западный сирийский город Африн.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает государственное турецкое агентство Anadolu.

По данным издания, войска въехали в центр города примерно в 5:00 утра по местному времени.

Через час войска входили в центр города с восточной, западной и северной стороны. Сообщается, что военные не встретили никакого сопротивления.

Бойцы FSA также взяли под контроль крупнейшие пригородные районы Ашрафиех, Джамилия и Махмудия к северу от центра Африна.

Окружение города Африн было ключевым шагом операции Турции "Оливковая ветвь", начавшейся 20 января и в направленой ​​на вытеснение курдских "Отрядов Народной самообороны" (YPG) из региона Африн на севере Сирии.

Как известно, город Африн является главным центром анклава, контролируемого YPG на границе с Турцией. По данным Сирийского центра мониторинга прав человека, там проживают около 350 000 человек.

Анкара называет YPG "террористами", считая их сирийским ответвлением запрещенной в Турции PKK.

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