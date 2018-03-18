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Швеция и Чехия отвергли заявление МИД РФ о разработке вещества "Новичок"

Воскресенье, 18 марта 2018, 11:34
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Стокгольм отвергает заявления официального представителя МИД РФ о том, что Швеция могла быть источником отравляющего вещества "Новичок", использованного для отравления Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом в Twitter написала глава МИД Швеции Маргот Вальстрем.

​"Полностью отвергаем неприемлемые и необоснованные обвинения представителя российского МИДа, что нервно-паралитический агент, использованный в Солсбери, мог быть шведского происхождения. Россия должна ответить на вопросы Великобритании", - написала Вальстрем.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова ранее назвала ряд стран, которые могли быть источником вещества "Новичок". По ее словам, в этих странах с конца 90-х годов велись исследования по этой тематике. Помимо Швеции, в список попали Словакия, Чехия, США и сама Великобритания.

Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий назвал слова российской стороны "стандартной манипуляцией".

"Отвергаем заявления о происхождении "Новичка", которые ничем не обоснованы. Это стандартный способ манипулировать информацией в пбличном пространстве, когда очень спекулятивное заявление вбрасывается без каких-либо доказательств", — написал Стропницкий.

Он добавил, что впервые сообщения о чешском происхождении "Новичка" появились на "сервере дезинформации Sputnik".

Ранее посол России в ЕС Владимир Чижов заявил, что источником происхождения ядовитого вещества "Новичок" может быть британская научно-исследовательская лаборатория.

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