Швеция и Чехия отвергли заявление МИД РФ о разработке вещества "Новичок"

Воскресенье, 18 марта 2018, 11:34

Стокгольм отвергает заявления официального представителя МИД РФ о том, что Швеция могла быть источником отравляющего вещества "Новичок", использованного для отравления Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом в Twitter написала глава МИД Швеции Маргот Вальстрем.

​"Полностью отвергаем неприемлемые и необоснованные обвинения представителя российского МИДа, что нервно-паралитический агент, использованный в Солсбери, мог быть шведского происхождения. Россия должна ответить на вопросы Великобритании", - написала Вальстрем.

Forcefully reject unacceptable and unfounded allegation by Russian MFA spokesperson that nerve agent used in Salisbury might originate in Sweden. Russia should answer UK questions instead. — Margot Wallström (@margotwallstrom) 17 березня 2018 р.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова ранее назвала ряд стран, которые могли быть источником вещества "Новичок". По ее словам, в этих странах с конца 90-х годов велись исследования по этой тематике. Помимо Швеции, в список попали Словакия, Чехия, США и сама Великобритания.

Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий назвал слова российской стороны "стандартной манипуляцией".

"Отвергаем заявления о происхождении "Новичка", которые ничем не обоснованы. Это стандартный способ манипулировать информацией в пбличном пространстве, когда очень спекулятивное заявление вбрасывается без каких-либо доказательств", — написал Стропницкий.

1/2 Ohrazujeme se proti tvrzení o původu Novičoku, které nelze ničím doložit. Je to standardní způsob, jak manipulovat informace ve veřejném prostoru, kdy se vypustí zpráva vysoce spekulativního charakteru, aniž by bylo možné ji prokázat. Tato informace se poprvé objevila již.. — Martin Stropnický (@stropnickym) 17 березня 2018 р.

Он добавил, что впервые сообщения о чешском происхождении "Новичка" появились на "сервере дезинформации Sputnik".

Ранее посол России в ЕС Владимир Чижов заявил, что источником происхождения ядовитого вещества "Новичок" может быть британская научно-исследовательская лаборатория.