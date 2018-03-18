Ракеты КНДР способны достичь территории Европы - немецкая разведка

Воскресенье, 18 марта 2018, 16:26

Баллистические ракеты Северной Кореи могут достичь Германии и других стран Европы. Пхеньян также может оснащать свои МБР ядерными боеголовками.

Об этом заявил вице-президент Федеральной службы разведки (BND) Оле Диль на закрытой встрече с депутатами Бундестага, сообщает Bild.

По информации издания, Диль заявил, что можно с уверенностью сказать, что Северная Корея может теперь "достичь Европы и Германии своими ракетами".

Однако он также отметил, что переговоры между Южной и Северной Кореей являются признаком разрядки напряженности.

Напомним, премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что его страна готова провести историческую встречу между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.

Как известно, президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая.

Южная Корея утверждает, что КНДР согласилась ввести мораторий на ядерные и ракетные испытания, если США сядут за стол переговоров.